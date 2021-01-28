YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

28.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar, merkezde sabah etkisini yitirdi.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Tosya ilçesinde 7 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
13:03
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Güzey Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

"Zemheri"de erik ağacı meyve verdi

"Zemheri"de erik ağacı meyve verdi

Kastamonu'nun "beyaz altın"ında ekim dönemi başladı

Kastamonu'nun "beyaz altın"ında ekim dönemi başladı

Cide’de sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Cide’de sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

KUZKA ve Taşköprü bürokratları projeleri görüştü

KUZKA ve Taşköprü bürokratları projeleri görüştü

Kuzeykent çocuk bakımevinde çalışmalar sürüyor

Kuzeykent çocuk bakımevinde çalışmalar sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.