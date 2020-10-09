YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da karantina kuralına uymayan 39 kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu'da karantina kuralına uymayan 39 kişi yurda yerleştirildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kastamonu'da karantina kuralına uymayan 39 kişi yurda yerleştirildi

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan 39 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, gazetecilere, vatandaşların kurallara uymasının salgının bir an önce sonlanması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kurallara uymayanların KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirten Kılıçarslan, "İzolasyon ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlarımız için iki yurdumuzu ayırdık. Dün itibarıyla izolasyon ve karantina tedbirlerine uymadıkları için KYK yurtlarında misafir ettiğimiz kişi sayısı 35'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 39'dur." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:37
İkindi
15:47
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Nisan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tosya Kaymakamı KÖYDES Çalışmalarını Denetledi
Tosya Kaymakamı KÖYDES Çalışmalarını Denetledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.