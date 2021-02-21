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Kastamonu'da kardan yolları kapan iki köydeki yaralı ve hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı

21.02.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da kardan yolları kapan iki köydeki yaralı ve hastaya AFAD ve UMKE ekipleri ulaştı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kardan yolları kapanan iki köyde, merdivenlerden yuvarlanan kadın ile tansiyonu yükselen adamın yardımına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Akgüney köyü Fidimse Mahallesi'nde, Seher Demirtaş (63) evinin merdivenlerinden yuvarlandı. Vücudunda şiddetli ağrılar başlayan Seher Demirtaş'ın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle köye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, Demirtaş'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Araca alınan Demirtaş, daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Seher Demirtaş'ın oğlu Erdoğan Demirtaş, AA muhabirine, "Köyümüzün yolu 1,5 metre kar nedeniyle kapalıydı. Annem merdivenlerden düştü ve ağrılardan duramadı. 112'yi arayıp yardım istedik. Ekipler köyümüze kadar gelip annemi hastaneye ulaştırdı. Annemin vücudunda kırıklar var. Allah hepsinden razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

İlçeye bağlı Hürmetli köyünde ise şekeri ve tansiyonu yükselen Kemal Erdem (75) AFAD ve UMKE ekipleri tarafından paletli kar aracıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Erdem, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erdem'in oğlu Turgay Erdem, babasının hastalanması üzerine 112 Acil Servis'i aradıklarını belirterek, "AFAD ve UMKE ekipleri kısa sürede köye geldi ve babamı hastaneye ulaştırdı. Ekiplere teşekkür ederim. Babam hastanede tedavi altına alındı. Çok şükür sağlık durumu iyi." diye konuştu.

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