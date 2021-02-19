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Kastamonu'da kardan yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

19.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da kardan yolu kapanan köydeki hastayı AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde hastalanan yaşlı kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bayıralan köyünde görme kaybı ve baygınlık geçiren 80 yaşındaki Müyesser Salcıoğlu'nun ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine köye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Paletli kar aracıyla köye ulaşan ekipler, yaşlı kadını evinden alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

İnebolu Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Salcıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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