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Kastamonu'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 15 gün önce kestane toplamak için ayrıldığı evine dönmeyen alzaymır hastası 82 yaşındaki Ümmühan Göçmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Beldeğirmeni köyünde yaşayan ve 24 Ekim'de çıktığı evine dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulan Göçmen için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, komando, arama kurtarma (JAK), iz takip ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) çok sayıda personel bölgeye yönlendirildi.

Araziyi bilen köy sakinleri ve avcıların da destek verdiği çalışmalarda yaşlı kadının gidebileceği her alan titizlikle aranıyor.

Jandarmanın hassas burunları iz takip köpeği "Füme", arama kurtarma köpeği "Garip" ve kadavra köpeği "Salto" da ekiplerin arazideki çalışmalarına destek veriyor.

Bugüne kadarki çalışmalarda ormanlık alanda sepeti ve kıyafeti bulunan Göçmen'e ulaşılması için ekiplerin zorlu arazideki faaliyetleri hava kararıncaya kadar sürdürülüyor.

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