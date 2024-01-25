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Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtan 3 kişi yakalandı

AA AA
25.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli Düzce'de yakalandı.

Hanönü ilçesine bağlı Akçasu köyünde ikamet eden A.Ö'nün evine gelerek kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, A.Ö'nün babasının hırsızlık olayına karıştığını ve nüfus cüzdanının hırsızlık olayında kullanıldığını, evde bulunan altınların da çalınan altınlar olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evdeki 6 bilezik, kolye, bileklik, küpe, yüzük, yarım ve çeyrek altın ile 6 bin lirayı kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye veren A.Ö, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili E.S, E.P. ve T.Y.F.A, Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla Düzce'de gözaltına alındı.

Şüphelilere ait araç ve ikametlerde yapılan aramada dolandırıcılık olayına konu ziynet eşyaları ve para ele geçirilerek A.Ö'ye teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı Kastamonu jandarma

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