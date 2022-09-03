Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarından yakalama kararı bulunan 3 hükümlü tutuklandı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda 12 dolandırıcılık suçundan 16 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T, tehdit suçundan 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.E. ile tehdit ve hakaret suçundan 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.B. yakalandı.

Kastamonu Adliyesine sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

