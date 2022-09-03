YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

03.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık, tehdit ve hakaret suçlarından yakalama kararı bulunan 3 hükümlü tutuklandı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda 12 dolandırıcılık suçundan 16 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T, tehdit suçundan 4 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.E. ile tehdit ve hakaret suçundan 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.B. yakalandı.

Kastamonu Adliyesine sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıKastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulunduAydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kastamonu hapis tutuklu yakalandı

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
12:49
İkindi
16:29
Akşam
19:23
Yatsı
20:47
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.