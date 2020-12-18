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Kastamonu'da Kovid-19 önlemlerini ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan gençlere para cezası

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.12.2020 23:29 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Kovid-19 önlemlerini ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan gençlere para cezası

Abana ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte otomobille gezmeye çıkan ve polisten kaçarken kaza yapan 2 gence toplam 4 bin 416 lira ceza yazıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasının ardından S.Ş. (19) yönetimindeki otomobil, devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hacıveli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarına devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ile araçta bulunan S.S. (16), 112 Acil Servis ekibince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ve arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve maske kullanmama gerekçesiyle toplam 4 bin 416 lira cezai işlem uygulandı.

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