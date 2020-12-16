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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 16 bin 200 lira ceza

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.12.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 16 bin 200 lira ceza

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kural ihlalinde bulunanlara 16 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Kaymakamlık Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulanması noktasında denetimlerini sıklaştıran ekipler, kurallara uymayan iş yerleri ve vatandaşlar olduğunu tespit etti.

Polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kapatma saatlerine uymayan 4 iş yeri sahibine 3 bin 600 lira uygulandı. Maske takmayan 10 kişiye 9 bin lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 lira ve evine kalabalık ziyaretçi kabul eden vatandaşa da 900 lira olmak üzere 16 bin 200 lira ceza verildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, halkın sağlığının korunması için alınan kararlara uyulmasının önemli olduğunu belirtti.

Denetim ekiplerinin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Seyhan, "Tüm vatandaşlarımızı hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu noktada ekiplerimizin denetimleri de aralıksız şekilde devam edecek." diye konuştu.

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