Kastamonu'da köy evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Özlüce, Yunus, Yaztepe ve Taşburun köylerinde yaz aylarında kullanılan 9 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler İ.Ç, K.Ö. ve T.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 3 av tüfeği, 4 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru ile çok miktarda hurda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Ç. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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