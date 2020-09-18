Kastamonu’da köy ve orman yangınlarının sebepleri araştırılacak

Kastamonu Belediyesi, üniversitesi ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi arasında köy ve orman yangınlarının önlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen işbirliği protokolüne Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Melekoğlu ve Türk Kızılay Derneği Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve üniverisite temsilcileri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde meydana gelen köy veya orman yangınlarının sebeplerinin araştırılması, bu sebeplere yönelik önleyici proje ve programların uygulamaya konulması ve bölge halkına yangınların engellenmesi konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. İşbirliği protokolü Kastamonu’da 3 yıl devam edecek.



