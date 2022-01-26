YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı

Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı

26.01.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da köyde mahsur kalan hastaya 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı

Yoğun kar yağışının devam ettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir köyde rahatsızlanan hasta, 4 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Yaşarlı köyü Maraz Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki şeker hastası Mehmet Maraz'ın fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye paletli ambulans ve UMKE yönlendirildi.

Bazı yerlerde 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle yolda güçlükle ilerleyen sağlık ekipleri, Maraz'a ait eve 1 kilometre kala kara saplandı.

Saplandığı yerden çıkamayan ekipler yardım istedi. İlçe merkezine 15 kilometre uzakta bulunan köye giden Bozkurt Belediyesi ekibi, iş makinesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kara saplanan ambulansı kurtardı.

Sağlık ekibi, iş makinesiyle yolun temizlenmesinin ardından ulaştığı hastayı alarak Bozkurt ilçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonuİçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:55
Öğle
13:02
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:23
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.