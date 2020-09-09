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Kastamonu'da maden işçileriyle ilgili koronavirüs açıklaması

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kastamonu'da maden işçileriyle ilgili koronavirüs açıklaması

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde özel bir bakır madeninde çalışan işçilerden 18'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İşletme müdürü Lain Anderson yaptığı yazılı açıklamada, test çalışmalarının dün başladığını belirtti.

Testlerin bugün ve yarın devam edeceğini aktaran Anderson, şunları kaydetti:

"Firmada müteahhit çalışanları ile birlikte 289 kişi test edilmiştir. Test uygulaması bugün ve yarın da devam edecektir. Dün yapılan testlerden 170 testin sonucu alınmış ve 3 kişinin daha test sonucu Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Daha öncekilerle birlikte şu an toplamda 18 pozitif Kovid-19 vakası vardır. Vakalardan 17'si maden müteahhidinde çalışmaktadır. Çalışanlarımız PCR testinden kaçınmak istiyorlarsa, maskelerini doğru şekilde takmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve düzenli olarak el hijyenlerini sağlamalıdırlar. Maske takmamanın sonucu hepimiz için daha sık PCR testi olacaktır, bu yüzden burnunuzu ve ağzınızı tamamen örterek, maskenizi doğru şekilde takınız."

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