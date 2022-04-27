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Kastamonu'da maden ocağındaki betonların demirlerini kesen 3 kişi yakalandı

27.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da maden ocağındaki betonların demirlerini kesen 3 kişi yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir maden sahasındaki betonların demirlerini keserek çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapalı maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, E.D. (54), İ.İ. (50) ve M.G'yi (41), söz konusu maden ocağında betonlarda bulunan demirleri kestikleri sırada yakaladı.

Yapılan aramada, demir kesmede kullanılan aletlerle jeneratör ve 40 kilogram kesilmiş demir ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

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