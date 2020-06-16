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Kastamonu'da maske takmayan 13 kişiye idari para cezası

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.06.2020 23:16 | Son Güncelleme

Kastamonu'da maske takmayan 13 kişiye idari para cezası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru takılan maskenin insanları Kovid-19'dan koruyacağını söyledi.

Son günlerde vaka sayılarında artış gözlendiğini vurgulayan Açıkgöz, "Vaka sayılarındaki artış sebebiyle maske konusundaki denetimler artırıldı. Tüm uyarılara rağmen dün maske takmamakta direnen 13 kişiye idari para cezası uygulandı." dedi.

Maskeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yapan Ali Açıkgöz, "Minibüslerde maske takılmasından şoförler sorumlu. Denetimler esnasında hem yolcuya, hem şoföre cezai işlem uygulanmaktadır. Kastamonu'daki vaka sayısındaki artış, Cide'de de yaşanmaması adına tedbirlere uyulması gerekmekte. Sivil ekipler başta olmak üzere kolluk görevlileri denetimleri artıracak" diye konuştu.

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