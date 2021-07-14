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Kastamonu'da mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşısı uygulaması başlatıldı

14.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da mobil aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşısı uygulaması başlatıldı

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hayata geçirilen "mobil aşı noktası" uygulamasıyla vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına teşvik ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen mobil PCR test aracıyla vatandaşlara bulundukları mahallede Kovid-19 testi yapan Toplum Sağlığı Merkezi, şimdi de mobil aşı istasyonunda vatandaşlara randevusuz şekilde Kovid-19 aşı uygulamasını gerçekleştiriyor.

Nasrullah Meydanı'nda başlayan aşı uygulamasında müdürlükte görevli sağlık personeli, bir yandan caddedeki vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da başvuran vatandaşların aşılamasını yapıyor.

Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, AA muhabirine, mobil merkeze ilginin çok iyi olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının devlet hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde yapıldığını anlatan Güneş, "Günlük hayatın koşturmasından dolayı aşı olmaya vakit bulamamış, randevu alamamış insanları bu noktalarda doğrudan aşılamayı hedefliyoruz. Burada aklında soru işaretleri bulunan vatandaşlarımızla sohbet ederek sorularını yanıtlıyoruz. Bu uygulama, aşı kampanyasını güçlendirecek bir uygulama." dedi.

Nasrullah Meydanı'nın şehrin en hareketli noktalarından biri olduğu için tercih edildiğine dikkati çeken Güneş, "Vatandaşlarımızda aşı karşıtlığı çok yok ama aşıya karşı tereddütleri olan vatandaşlar var. 'Sosyal medyadan şunu okudum, komşumdan şunu duydum' gibi şeyler bizim için çok önemli değil. Bilim, birtakım çıkarımlar yapar biz de çıkarımlar ışığında işimizi yapıyoruz. Bilim bize, 'Aşı olun, aşı güvenli, aşı bu pandemiden çıkış noktası' diyor. Biz de daha fazla insana ulaşmak için sivil noktaları oluşturmuş bulunuyoruz." diye konuştu.

Aşı yaptıranlardan Tahsin Elmacı da uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirerek, "İkinci doz aşımı daha önce olmuştum. Üçüncü doz aşımı hastaneye gitmektense burada olmak daha basit geldi. Ne sıra bekledim ne de dolmuş parası verdim. Hiçbir şey olmadan aşımı oldum, büyük kolaylık." ifadesini kullandı.

Murat Akça da işleri dolayısıyla fırsat bulup aşı olamadığını anlatarak, "Nasrullah Meydanı'nda böyle bir uygulama olması çok iyi oldu. İş yerime yakındı, gelip aşımı oldum." dedi.

Mobil merkezde UMKE ekipleri de görev yapıyor.

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