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Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi

27.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçtaki aramada, 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltı Kastamonu uyuşturucu hap

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