Kastamonu'da özel öğrencilerin hazırladığı sergi açıldı

Kastamonu'da Engelliler haftası kapsamında "özel öğrenciler"in hazırladığı resim ve el sanatları sergisi açıldı.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resim ve el sanatlarından oluşan 98 eser kentteki bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Müdürü Vural Yılmaz, AA muhabirine, Engelliler Haftası kapsamında haftanın anlamına uygun olarak bir sergi açtıklarını söyledi.

Yılmaz, serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirterek, "Yarın da nasip olursa Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bu eserleri 80 öğrencimiz öğretmenlerimiz eşliğinde hazırladı. Bileklik, telefonluk, makrome ve resim olmak üzere 70 eserle sergiye katılım sağladık." dedi.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuğba Karandı ise 28 eserle sergiye katıldıklarını belirterek, "Eserlerimizin bir kısmı katı' ve filografiden oluşuyor. Biz bu etkinlikleri oluştururken çok uzun soluklu ve emek isteyen çalışmalar yapmaya gayret ettik. Böyle bir günde öğrencilerimizi en iyi eserlerle temsil edebilmeyi istedik. Onlar buraya gelenlere ürünleri tanıtırken çok mutlu oldular." diye konuştu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, çeşitli kurum müdürleri ve özel bireyler ve aileleri katıldı.

Katılımcılar, öğrencilerle sohbet ederek eserleri inceledi.

