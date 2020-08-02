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Kastamonu’da patpat kazası: 2 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Mencekli köyünde Selamet A.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Mencekli köyünde Selamet A. idaresindeki tarım aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mencekli-Kumköy arasındaki grup yolunda devrildi. Meydana gelen kazada aracı kullanan Selamet A. ve 13 yaşındaki yeğeni A.A. yaralandı. Tarım aracında bulunan İbrahim A. ve Onur A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada yaralananlar ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede ayağında kırıl olduğu belirlenen Selamet A., ile kolunda çatlak olduğu tespit edilen A.A., Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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