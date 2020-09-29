YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Pınarbaşı'da misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde şiddetli yağış ve dolu etkili oldu.

İlçede öğleden sonra aniden bastıran yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçenin tamamı dolu nedeniyle adeta beyaza büründü

Yollarda yürüyenlerden bazıları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı.

Pınarbaşı Belediye Başkan Vekili Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede öğleden sonra başlayan dolunun hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Önce yağmur ve fırtınanın etkili olduğunu aktaran Çakır, "Ardından misket büyüklüğünde dolu yağmaya başladı. O kadar şiddetliydi ki her yer bembeyaz oldu." dedi.

Çakır, ilçede olumsuz bir durum bulunmadığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
12:40
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz: “cinayet, Planlı Ve Programlı Canice İşlenmiş”
Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz: “cinayet, Planlı Ve Programlı Canice İşlenmiş”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.