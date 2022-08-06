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Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

06.08.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğin ısırdığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçedeki parkta oynayan Miraç Alabaş, sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı.

Gözünden ve yüzünden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alabaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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