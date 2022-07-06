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Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

06.07.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Kastamonu'da geçen yıl sel felaketinin etkilediği ilçelerde eğitim alanında 86 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, gazetecilere, geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından zarar gören okullarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bahçacıoğlu, "Sel afetinde devletimizin dirayetli duruşu, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaralar hızlı şekilde sarılmaya başlandı. Artık sonuna geldi." dedi.

Sel bölgesinde yıkılan okulların yerine yenilerinin inşaatına hızla başlandığını anlatan Bahçacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bozkurt ilçesinde 100 yataklı pansiyonumuz ve 12 derslikli ortaokulumuz inşallah eylül ayında tamamlanacak. Yine yapımı devam eden anaokulumuz da bitecek. Abana'da 8 derslikli lisemizin ihalesi 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 12 derslikli ortaokulumuz ihale edildi, çalışmalar başladı. İnebolu'nun Özlüce köyündeki okulu onardık. Diğer ilçelerimizde selden zarar gören okullar hızlı şekilde onarılarak eğitim öğretime yetiştirilmişti. Okullarımızı öngörülen sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında 14 milyon liralık onarım, 72 milyon liralık da yeni yatırımımız var."

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da selin ardından hasar tespit çalışması yaptıklarını dile getirerek, "Bu sene yaşanan sel felaketi, tarım anlamında geçen yıla oranla daha geniş alana yayıldı. Geçen yılki sel felaketinden yardım ödememiz kalmadı, bütün hasarlar ödendi. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Çok uzatmadan tespitlerimizi yapıp gerek Cumhurbaşkanlığı Acil Yardım Ödeneği, gerekse AFAD'dan gelen ödenekle zarar vatandaşlarımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

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