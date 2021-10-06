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Kastamonu'da sel nedeniyle bazı geçici menfezler zarar gördü

06.10.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos'taki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine konulan geçici menfezlerin zarar görmesi nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle 3 geçici menfezin zarar görmesi ve heyelanlar nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.

Çatalzeytin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 11 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle yıkılan köprülerin yerine Duran ve Kızılcakaya köyleri ile Sırakonak köyü Toprakçıoğlu Mahallesi'ne geçici olarak menfezler konulduğu hatırlatıldı.

Ulaşımın kutu menfezlerle sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Dünkü yağışlar nedeniyle bu geçici yapılar zarar gördü ve yollar ulaşıma kapandı. Şu an Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Kızılcakaya ve Sırakonak köyünde geçiş sağlandı, Duran Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor." denildi.

Çatak köyü Suçatı mevkisi ve Karacakaya köy yollarında heyelan nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtilen açıklamada, Çatalzeytin Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.

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