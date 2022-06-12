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Kastamonu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

12.06.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

İl genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü. Sel suları dere yataklarının taşmasına yol açtı.
Yağışın neden olduğu su birikintileri dolayısıyla ulaşımda aksama yaşandı.

Kastamonu merkezde etkili olan sağanak nedeniyle Kuzeykent Mahallesi'nde bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyü Sarıcı Mahallesi'nde de öğleden sonra etkili olan sağanak dolayısıyla bazı tarlalar sular altında kaldı.

Köydeki ahırların bir bölümünü de su bastı.

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