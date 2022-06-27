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Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

27.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kastamonu'da su baskını nedeniyle mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı taştı. Taşkın nedeniyle ilçe merkezinde bazı binaların bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Belediye ekipleri, Devrekani Çayı üzerinde bulunan Çevlik Köprüsü'nü tıkayan ağaç parçalarını temizleyerek suyun akmasını sağlamaya çalıştı.

Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir binada su baskını nedeniyle mahsur kalan iki kişiyi de kepçe yardımıyla alarak güvenli bölgeye götürdü.

Belediye, ayrıca çay kenarında aracı bulunanların araçlarını kaldırmaları ve vatandaşların çay kenarına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

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