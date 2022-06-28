Kastamonu'da suya kapılan kişiyi jandarma kurtardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, sele kapılan bir kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sağanağın etkisiyle Evrenye köyünün içinden geçen çaydaki su seviyesi yükseldi. Köyde yaşayan 82 yaşındaki Salim Aslan, evinin önünde suya kapıldı.

Sel nedeniyle köyde bulunan İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Erhan Ceylan, suya atlayıp Aslan'ı kurtardı.

Aslan, daha sonra kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alınıp güvenli bölgeye götürüldükten sonra tedavi için İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Omzu incinen Ceylan ise cep telefonunu da suya düşürüp kaybetti.



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