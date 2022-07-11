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Kastamonu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

11.07.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Akgüney köyünde Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Gülsüm ve Kemal Taşdelen ile torunları Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Taşdelen ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
İnebolu patpat

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