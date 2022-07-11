Kastamonu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Akgüney köyünde Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Gülsüm ve Kemal Taşdelen ile torunları Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Taşdelen ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz