Kastamonu'da tartıştığı azası tarafından tüfekle vurulan muhtar yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı azası tarafından tüfekle vurulan muhtar yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Döngelce köyünde muhtar Coşkun Acar ile azası M.A. arasında köy meydanında tartışma çıktı. Köylülerin araya girip ayırması ile evine giden M.A, bir süre sonra tüfekle gelerek muhtara ateş etti.

Yaralanan muhtar Coşkun Acar, ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.

