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Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

01.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı Hasan Keser'i (40) bıçaklayarak öldürüp kaçtığı öne sürülen N.D, emniyete giderek teslim oldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taşşköprü ilçesinde Hasan Keser ile N.D, arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Keser, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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