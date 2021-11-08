Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti.

Sapaca köyü mevkisinde özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan Tugay Ersoy (27), henüz belirlenemeyen nedenle taş kırma makinesinin içine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ersoy'un cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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