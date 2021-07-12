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Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi

12.07.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tatile giderken yol uygulamasında yakalanan Kovid-19 temaslısı yurda yerleştirildi

Kastamonu'da tatile giden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı kişi, jandarmanın yol uygulamasında yakalandı.

Çankırı'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine tatile giden İ.T'nin jandarmanın Şenpazar ilçesinde yaptığı rutin yol kontrolünde, Kovid-19 temaslısı olduğu tespit edildi.

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan İ.T, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu öğrenci yurduna yerleştirildi.

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