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Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında

27.01.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında

Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü.

Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

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