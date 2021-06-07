Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Salim Kalkancı (65) yönetimindeki 06 TMM 21 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah Sarıtaş idaresindeki 01 P 2733 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü Salim Kalkancı ile Saime (65) ve Celal Kalkancı (64) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz