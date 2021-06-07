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Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

07.06.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Salim Kalkancı (65) yönetimindeki 06 TMM 21 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah Sarıtaş idaresindeki 01 P 2733 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü Salim Kalkancı ile Saime (65) ve Celal Kalkancı (64) yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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