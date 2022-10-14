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Kastamonu'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

14.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin yanı sıra AFAD deprem simülasyon tırı ve jandarma bilim otobüsünün yer aldığı şenlik 3 gün sürecek

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, müdürlük bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin yanı sıra, AFAD deprem simülasyon tırı, jandarma bilim otobüsü ve trafik kazası simülasyon aracı da yer alıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, açılışta Türkiye'nin İHA, SİHA ve İKU'da dünya da söz sahibi ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Bilim şenliklerinin asıl amacının çocukların küçük yaşlardan itibaren teknolojiye, bilime, ilime ve bir şey icat etmeye karşı merakını arttırmak olduğunu belirten Çakır, "Bu anlamda ufak dokunuşlarla çok büyük işler başarılabiliyor" dedi.

Son 10 yılda Türkiye'nin teknolojik anlamda önemli adımlar attığını belirten Çakır, "Türk genci kendine imkan verildiğinde büyük başarılar ortaya koyabiliyor. Bu organizasyonlar bunların göstergesi. Yerli ve milli teknolojik ürünler hepimizin morallerini yükseltti." diye konuştu.

- "Yegane rehber ilimdir, fendir"

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise teknolojinin hızla geliştiğini işaret ederek, "Bizim için yegane rehber ilimdir, fendir. Çocuklarımızın bu anlamda bizden çok daha ötede olduğunu söyleyebiliriz. Bizde onlara her türlü desteği sağlayarak buna katkıyı vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, 3 gün sürecek şenliğe 15 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Şenlikte her yaş grubu öğrenci ve veliye yönelik 48 atölyenin yer aldığını belirten Bahçacıoğlu, "Bilim, robotik, astronomi, teknoloji, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim otobüsü, AFAD deprem simülasyonu, jandarma trafik simülasyonu ve iki planetaryum da uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğe şu ana kadar yaklaşık 8 bin 500 kişi katılım sağlamıştır. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Kastamonu Bilim Şenliği, TÜBİTAK tarafından bir kez daha desteklenmeye layık görülmüştür." diye konuştu.

Bahçacıoğlu, bilim gösterilerinin ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı şenliğin 16 Ekim'de sona ereceğini dile getirdi.

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Kastamonu bilim şenliği

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