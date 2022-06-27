Kastamonu'da tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı

KASTAMONU (AA ) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatma Mahallesi'nde Servet Uygun'a (72) ait iki katlı evin birinci katında mutfaktaki tüp patladı. Patlama sonucu yaralanan Uygun, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uygun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle evin birinci katında büyük çapta hasar oluştu.



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