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Kastamonu'da Türk Kızılayın 67. anaokulunun temeli atıldı

08.12.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılayın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında 67. anaokulunun temeli Kastamonu'da atıldı.

Türk Kızılay İstanbul Şubesince başlatılan proje, 81 ilde okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ve okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Candaroğulları Mahallesi'nde temeli atılan anaokulu, 4 sınıf, bir konferans salonu ve bahçesiyle okul öncesi eğitime katkı sağlayacak.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, gazetecilere, okul öncesi eğitim için önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, "Sayın Binali Yıldırım Bey'in ve değerli ailesinin bağışlarıyla yapılan '81 İl 81 Anaokulu Projesi'nin temel atma törenindeyiz. Buradakiyle Türkiye genelinde 67'ncisinin temeli atılmış olacak. Burada 3 aylık süre içinde de bu anaokulunu tamamlamayı planlıyoruz. Mart ayında da Sayın Binali Yıldırım ve değerli ailesinin katılımlarıyla anaokulumuzu açmayı planlıyoruz." dedi

Tavil, Türk Kızılayın hayatın her alanında desteği olduğunu ifade ederek, "Eğitime olan desteği de bu anlamda Kızılay gerçekleştiriyor. Eğitime, kadına, aileye, gençlere ve hayatın her anlamında insan ızdırabını dindirmeye, insanın var olduğu yerde insanın yaşam kalitesini artırmaya Kızılay olarak devam edeceğiz. Bu vesile ile anaokulu proje ortağımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, tüm bağışçılarımıza ve gönüllülerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende dua edilip kurban kesildi. Dua sonrasında ise il protokolu birlikte butona basarak temel attı. Törende ayrıca Türk Kızılay Kastamonu Şubesinin yeni hizmet aracı için kurdele kesimi yapıldı.

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Kastamonu Anaokulu Türk Kızılay

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