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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ağlı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden birini Hint keneviri sularken suç üstü yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, 130 kök Hint keneviri ve 45,12 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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