Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ile uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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