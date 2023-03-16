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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlı tutuklandı

16.03.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Yıldırım Operasyonu" kapsamında yakalanan 51 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

İnebolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 19'u serbest bırakıldı.

Kent merkezi ve İnebolu ilçelerindeki 57 adrese, 426 personel tarafından 5 narkotik arama köpeği desteğinde yapılan operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kişilerden uyuşturucu ve suç unsuru olan çeşitli malzeme ele geçirilmişti.

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