Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 32 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Yıldırım Operasyonu" kapsamında yakalanan 51 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

İnebolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 19'u serbest bırakıldı.

Kent merkezi ve İnebolu ilçelerindeki 57 adrese, 426 personel tarafından 5 narkotik arama köpeği desteğinde yapılan operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kişilerden uyuşturucu ve suç unsuru olan çeşitli malzeme ele geçirilmişti.

