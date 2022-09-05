Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde bulunan M.S'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, ev ve bahçede bulunan serada yaptıkları aramada, 500 gram kubar esrar, 27 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 5 gram toz esrar, 2 sentetik hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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