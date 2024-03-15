Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullananların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 3 zanlının araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 3,48 gram sentetik ecza hapı, 1,02 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan Y.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

