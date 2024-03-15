Kastamonu’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, durumundan şüphelenilen 3 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalar 3,48 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan kürek ve çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıslardan Y.Y. tutuklandı.

