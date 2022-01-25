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Kastamonu'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

25.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü için faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, il merkezinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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