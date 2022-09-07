Kastamonu'da yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu'da silahla yağma yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 20 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan F.P, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

F.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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