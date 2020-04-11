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Kastamonu'da yanan evin sahibinin bulunması için yürütülen çalışmalar sonlandırıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.04.2020 20:22 | Son Güncelleme

Enkazda bazı kemik parçalarına ulaşıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibini arama çalışmaları tamamlandı.

Aşağı Ilıpınar köyünde Faik Sanık'a (88) ait 3 katlı ahşap evin yangın sonucu yanmasının ardından içeride olduğu düşünülen ev sahibini bulmak amacıyla yürütülen çalışmalara devam edildi.

Kastamonu AFAD ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerince elek ve küreklerle enkazda yapılan aramalarda bazı kemik parçalarına ulaşıldı.

Ev sahibine mi yoksa evin alt katındaki ahırda bulunan ve telef olan hayvanlara mı ait olduğunun tespiti için kemikler Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arama çalışmaları da sonlandırıldı.

İlçede dün Aşağı Ilıpınar köyünde Sanık'a ait ev, çıkan yangın sonucu tamamen yanmış, evin giriş katında bulunan ahırdaki 3 büyükbaş hayvan da telef olmuştu.

Yangın sırasında evde olduğu düşünülen Sanık'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.

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Araç ilçesi Kastamonu Yangın

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