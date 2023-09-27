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Kastamonu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

27.09.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğutma çalışmalarının sürdüğü evde felçli bir kadının mahsur kaldığı belirlendi

Kastamonu'da ahşap ev yangın sonucu zarar gördü.

Merkeze bağlı Kızılkese köyünde Murat Demircioğlu'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yandaki samanlığa da sıçrayan yangına Kastamonu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü evde Murat Demircioğlu'nun felçli eşi Müyesser Demircioğlu'nun (76) bulunduğu, henüz eve giremeyen ekiplerin çalışmaların tamamlanmasının ardından inceleme yapacağı öğrenildi.

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