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Kastamonu’da yaşlı vatandaşı dolandırılmaktan polis ekipleri kurtardı

23.12.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir şahsın dolandırılmaya çalışıldığı ihbarını alan polis ekipleri, vakit kaybetmeksizin harekete geçerek, telefon dolandırıcılarının talimatlarıyla özel bir bankanın şubesine yönlendirilen yaşlı şahsı dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Kastamonu’da yaşlı vatandaşı dolandırılmaktan polis ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevleri sırasında gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çevre araştırmasında dolandırılmak üzere olan vatandaşı tespit eden görevliler, şahıs para yatırmadan olaya müdahale etti. Kendisini polis olarak tanıtan şahısların vatandaşı 3 farklı telefon numarasından arayarak özel bir bankanın şubesine yönlendirdiği, kendisine vermiş oldukları telefon numarasını bankada kendi adına kayıtlı olan numara ile değiştirdiği, ayrıca şüpheli şahısların yönlendirmesi ile internet bankacılığı oluşturduğu ve bankadan internet bankacılığı şifresi aldığı belirlendi.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin dikkatli çalışmaları neticesinde dolandırılmaktan son anda kurtulan yaşlı şahıs, bu tür dolandırıcılık olaylarına ilişkin dikkatli olması konusunda uyarılarak, kendisine bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca mağduriyet yaşamaması adına şahsın bankalarda bulunan hesaplarının bloke edilmesi sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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