Kastamonu'da yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların dilekleri gerçek oldu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Kaymakam Emre Kazanasmaz tarafından başlatılan "Bir Dilek Tut Gerçek Olsun" Projesi'yle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bilgisayar hediye edildi.

Kaymakam Kazanasmaz, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen 9 çocuğun dileklerini mektupla kendisine göndermelerini istedi.

Çocuklardan gelen mektupları okuyan Kazanasmaz, 5 çoğunun bilgisayar istediğini gördü.

Mektup yazan tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye eden Kazanasmaz, öğrencilerin diğer taleplerini de yerine getirdi.

Kaymakam Kazanasmaz, AA muhabirine, ilçedeki ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz öğrencileri belirlediklerini söyledi.

Daha sonra öğrencilerden dileklerini kağıda yazmalarını istediklerini anlatan Kazanasmaz, "Ne dilek tutmak isterdiniz, bunları kağıtlara yazın, bu kağıtları sadece ilçe kaymakamı olarak ben okuyacağım' dedim. Projeye de 'Bir Dilek Tut Gerçek Olsun' ismini verdik. Çocuklarımız dileklerini yazdılar." dedi.

Mektupları okurken çok duygulandığını anlatan Kazanasmaz, "Bazıları çok küçük şeyler istedi. Arada adaletsiz olacağı için ben kendim karar alarak hepsini bilgisayara çevirdim. Birçoğu beklemediği hediyeyi alınca daha çok mutlu oldular." diye konuştu.

Kazanasmaz, çocuklara ve kadınlara yönelik sosyal projeleri sürdüreceklerini kaydetti.



