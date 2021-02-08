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Kastamonu'daki orman örtü yangınlarını soğutma çalışmaları tamamlandı

08.02.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'daki orman örtü yangınlarını soğutma çalışmaları tamamlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 2 ayrı ormanlık alanda çıkan örtü yangınını soğutma çalışmaları sona erdi.

Taşköprü'ye bağlı Çekiç köyü mevkisi ve aynı ilçeye bağlı Aşağı Şehirören ile Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Pir Efendi Deresi köyleri arasında kalan ormanlık alanda dün çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangınlarda yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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