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Kastamonu'daki orman yangınının ardından yanmış karaca yavrusu bulundu

23.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki orman yangınının ardından yanmış karaca yavrusu bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 11 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında yanmış karaca yavrusu bulundu.

İlçeye bağlı Saltuklu köyünde, ormanlık alanda 20 Mayıs'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangının, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Bölgede nöbet tutan ve yangın alanında incelemede bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanmış bir karaca yavrusu buldu. Daha bir aylık bile olmadığı düşünülen karaca yavrusunun yangında yönünü şaşırarak alevlerin arasında kaldığı düşünülüyor.

Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü Aksudere Orman İşletme Şefi Onur Karadağ, AA muhabirine, yangınların doğal yaşama zarar verdiğini söyledi.

Yangının tamamen söndürüldüğünü aktaran Karadağ, "Alanda incelemede bulunurken ölmüş bir karaca yavrusuna rastladık. Ormanda sadece ağaçlar değil canlılar da yanıyor. Birkaç tane de yanan kuş gördük." dedi.

Yangınlar konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunan Karadağ, "Böyle üzücü sonuçlarla karşılaşmamak için ormanlara giderken daha dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Orman Muhafaza Memuru Muhammet Hilmi Deniz ise şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde burada çıkan yangında zarar gören, yananlar sadece ağaçlar değildi. Yangın, ormanın içinde barındırdığı birçok canlı türüne de zarar verdi. Yavru karaca bunun bir örneği. Ormanların doğal hayatın ne kadar önemli bir parçası olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha görüyoruz. Yangınların insan dışı sebepleri var elbette ama biz kendimizden kaynaklanan sebepleri en aza indirirsek bu bizler için yeterli olacaktır. Ufacık bir dikkatsizliğin birçok olumsuz sonuca sebep olduğu görülmektedir. Yangının büyüğü, küçüğü olmaz."

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise yangında canlıların yanarak öldüğünü görmekten büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

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